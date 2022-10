Basket: la Rai trasmetterà le prossime quattro gare dell'Italia per le qualificazioni ai Mondiali

via Italbasket fb





L’11 Novembre sarà trasmessa da Pesaro Italia-Spagna. Il 14 Novembre Georgia-Italia. Nel 2023 il 23 Febbraio ci sarà la diretta di Italia-Ucraina. Il 26 Febbraio Spagna-Italia. L’ Italia è prima nel girone L con 11 punti insieme alla Spagna e ha buone possibilità di qualificarsi per i Mondiali di basket.

La Rai trasmetterà le prossime quatto gare dell’ Italia di basket maschile per le qualificazioni ai Mondiali del 2023 in Filippine Giappone e Indonesia. Le partite andranno in diretta Tv su Rai 2 dopo l’accordo raggiunto tra la Rai e la Fiba.