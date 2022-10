Incidente a Ceprano: muore 78enne tarantina

TARANTO - Non ce l'ha fatta Angela Mancino, la 78enne originaria di Taranto, rimasta coinvolta nell'incidente sulla A1 all'altezza di Ceprano domenica 16 ottobre. La donna è deceduta ieri all'ospedale Spaziani di Frosinone, mentre è morto sul colpo il marito, il 74enne Giovanni Antonio Sogos di Sassari. L'incidente è avvenuto in autostrada mentre l'uomo stava guidando la sua Land Rover in direzione Roma, perdendo improvvisamente il controllo del mezzo che si è ribaltato più volte. Sull'incidente indaga la Polizia Stradale di Frosinone.