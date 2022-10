Pd, Speranza: congresso costituente? Io dico sì

Nella lettera di Letta "ci sono parole che vanno nella direzione giusta. Congresso costituente? Io dico sì, se è un percorso profondo, che rimetta in discussione l'identità, fino al nome e al simbolo". Il nuovo campo largo dovrà puntare sulla "questione sociale, la difesa di scuola e sanità pubblica, il no all' autonomia differenziata che spacca l'Italia".

ROMA - Se nel congresso del Pd ci sarà "un percorso costituente serio noi ci saremo, ma il modo peggiore di affrontare una rifondazione è partire dal gioco delle figurine. Chi pensa di affrontare questo passaggio difficile con una semplice conta ai gazebo non ha capito la portata del problema". Così in un' intervista al Corriere della Sera il ministro della Salute, che parla anche della crisi del Pd. Con Bersani e altri, spiega, "abbiamo chiesto per primi il coraggio di costruire qualcosa di nuovo, per la difficoltà del centrosinistra di uscire fuori dall'ambito ristretto della rappresentanza sociale di benestanti e bene istruiti".