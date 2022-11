Bari, folgorato da phon mentre si asciuga i capelli: muore 31enne

BARI - Dramma nel rione Japigia di Bari. Un 31enne, Leonardo Schingaro, è morto ieri pomeriggio nella sua abitazione dopo essere rimasto folgorato dal phon mentre si stava asciugando i capelli. Sembra che il ragazzo avesse da poco finito di giocare a calcio. Ad intervenire sul posto il 118. Si è provato in tutti i modi di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare.Ad intervenire sul posto anche le Forze dell’Ordine, la salma è stata portata in ospedale e sarebbe a disposizione del magistrato. Al via le indagini dei carabinieri.