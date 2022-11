Grotte di Castellana: nuovi appuntamenti con Hell in the cave, Speleonight e Speleofamily

CASTELLANA GROTTE (BA) - In attesa di ufficializzare il calendario di eventi e iniziative per il periodo natalizio, le Grotte di Castellana (Ba) annunciano i nuovi appuntamenti con le speciali visite Speleonight e Speleofamily e con lo spettacolo Hell in the Cave, che arricchiranno la proposta turistica del sito carsico per tutto il mese di dicembre 2022 e per gennaio 2023.Dopo l’ultimo appuntamento previsto per novembre (venerdì 25 alle ore 21:00), lo spettacolo che mette in scena nella caverna della Grave l’Inferno dantesco replicherà sabato 3 dicembre alle ore 21:00, giovedì 8 dicembre alle ore 19:00, sabato 17 dicembre alle ore 21:00, lunedì 26 dicembre alle ore 19:00, venerdì 6 gennaio alle ore 19:00 e sabato 21 gennaio alle ore 21:00. Lo spettacolo stanziale delle Grotte di Castellana, che unisce danza, voci, suoni e luci, e capace di abbracciare l'intero ambiente naturale della caverna della Grave come spazio scenico, nasce da una suggestione e da un grande amore per la lingua e l’opera di Dante, con la regia di Enrico Romita e la drammaturgia di Giusy Frallonardo. In scena, per ogni replica, attori, performer e ballerini regalano al pubblico un’interpretazione emozionante, mentre la potenza evocativa dei versi di Dante si mescola ad uno scenario naturale unico.Definito anche un ricco calendario di appuntamenti per esplorare le Grotte di Castellana con le speciali visite SpeleoChristmas (Speleonight e Speleofamily pensate per il periodo natalizio), a cura degli speleologi esperti del Gruppo Puglia Grotte.La visita Speleonight, l’avventura notturna che fa rivivere le emozioni dei primi esploratori percorrendo tutto l’itinerario fino alla Grotta Bianca a luci spente, con un tratto alternativo al percorso turistico, è prevista nei giorni 9 e 23 dicembre 2022 alle ore 19:00 e sabato 7 gennaio 2023 alle ore 19:00. Il percorso di andata è al buio, con solo le luci sui caschetti in dotazione, e la possibilità di camminare in solitudine nel corridoio del deserto. All’arrivo in Grotta Bianca vengono riaccese le luci, per ammirare le caverne con uno sguardo d'insieme nel percorso di ritorno.L’appuntamento con Speleofamily, tour multisensoriale per famiglie e non solo, che consente di visitare lati nascosti delle grotte alla scoperta di storia e geologia, è previsto invece per 18 dicembre alle ore 12:30, 30 dicembre alle ore 17:00, 6 gennaio alle ore 12:30, 8 gennaio alle ore 17:00, 15, 22 e 29 gennaio alle ore 12:30. Pensata anche per i bambini dai 4 anni in su, la Speleofamily è una visita che consente di percorrere un tratto alternativo rispetto al tradizionale percorso turistico. Guidati da speleologi esperti si parte per l’esplorazione con la sola luce del caschetto per un’emozionante avventura fra le caverne e le concrezioni del sito carsico castellanese.I biglietti per lo spettacolo Hell in the Cave e per le visite Speleonight e Speleofamily sono disponibili online sul sito shop.grottedicastellana.it mentre maggiori informazioni sono disponibili nelle sezioni dedicate alle rispettive iniziative del sito www.grottedicastellana.it.