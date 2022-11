Tennis, Finals Next Gen Milano: trionfa Nakashima

Nelle semifinali Nakashima prevale 4-3 1-4 4-2 4-3 con l’inglese Jack Draper e Lehecka si impone 4-1 4-3 2-4 4-1 con lo svizzero Dominic Stricker. Per quanto riguarda gli Italiani tutti eliminati. Lorenzo Musetti perde 4-1 4-0 4-3 con Draper. Francesco Passaro sconfitto 4-3 4-2 4-1 con Nakashima e Matteo Arnaldi perde 4-3 4-1 4-3 con Lehecka.

L’americano Brandon Nakashima vince le Finals Next Gen ATP di Milano di tennis. Supera in finale 4-3 4-3 4- 2 il ceco Jiri Lehecka. Il ventunenne Nakashima è il numero 49 al Mondo nella Classifica ATP. E’ il primo americano nella storia a vincere le Finals Next Gen ATP.