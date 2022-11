Basket, Happy Casa Brindisi: Habitat Azzarito nuovo Silver Sponsor

- In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi Habitat Azzarito è il nuovo Silver Sponsor. Il contratto scadrà il 30 Giugno 2023. L’azienda offre da più di 50 anni complementi d’arredo e mobili ai suoi clienti. Ha sede a Mesagne in provincia di Brindisi in via Montagna. Ha uno spazio espositivo diviso in due piani e un design moderno.Habitat è specializzato nell’estetica degli arredamenti dell’abitazione. L’amministratore unico di Habitat Azzarito Vito Principalli ha dichiarato: “ Ho deciso di sponsorizzare l’ Happy Casa Brindisi per l’amicizia che ho da anni col presidente Fernando Marino e con il direttore commerciale Andrea Fanigliulo. Garantirò un sostegno economico importante per questa stagione di Basket”.