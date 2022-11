Tennis, Parigi Bercy: Rune e Djokovic volano in finale

via Rolex Paris Masters fb





Il norvegese è numero 12 al mondo nella Classifica ATP. Il canadese perde una partita dopo sedici vittorie consecutive.Nella seconda semifinale il serbo Novak Djokovic supera 6-2 3-6 7-6 il greco Stefanos Tsitsipas e vola in finale.

Nella prima semifinale del torneo ATP Master 1000 di Parigi Bercy di tennis il norvegese Holger Rune vince 6-4 6-3 con il canadese Felix Auger Aliassime e si qualifica per la finale. Per il diciannovenne danese Rune prima finale nella sua carriera di tennista in un torneo ATP Master 1000.