Serie B: il Frosinone vince 1-0 col Perugia ed è primo

Il Cittadella pareggia 0-0 al “Tombolato” con il Modena e a 15 punti non riesce ad avere una continuità di risultati. Il Pisa supera 3-1 all’ “Arena Garibaldi” il Cosenza e con 14 punti si allontana dalla zona play out. Il Palermo prevale 1-0 al “Barbera” con il Parma e a 15 punti risale in classifica. Oggi alle 16,15 il Venezia cerca di imporsi al “Sinigaglia” con il Como per lasciare il penultimo posto. Domani alle 20,30 il Genoa vuole ottenere i tre punti al “Granillo” con la Reggina per avere ambizioni di promozione.

- Nella dodicesima giornata di andata di Serie B il Frosinone vince 1-0 allo “Stirpe” con il Perugia e a 27 punti consolida la vetta. La Ternana pareggia 0-0 al “Liberati” con la Spal e con 21 punti resta in corsa per la promozione diretta in Serie A. Il Brescia pareggia 1-1 al “Rigamonti” con l’Ascoli e a19 punti si conferma in zona play off. Il Cagliari pareggia 2-2 al “Druso” col Sud Tirol e con 16 punti si avvicina all’ottavo posto.