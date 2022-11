TERMOLI - Momenti di paura ieri sul lungomare nord di Termoli dove un’auto, con a bordo quattro persone, è finita per cause ancora da accertare fuori strada. Ad intervenire sul posto gli operatori del 118 e i Vigili del Fuoco. Tra i feriti due foggiani di 45 e 27 anni che sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo. Il più giovane dei due è in gravi condizioni ed è stato trasferito in sala d'emergenza.