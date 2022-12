Canada, sparatoria in condominio: 5 morti

Jim MacSween, capo della polizia locale, ha raccontato ai giornalisti la scena del crimine: "Una volta arrivati, gli agenti si sono trovati di fronte a una scena orrenda in cui numerose persone erano decedute".

Spari in un condominio di Vaughan, in Canada, a nord di Toronto. Cinque persone sono state uccise in appartamenti, ed un'altra portata in ospedale dove non è in pericolo di vita. La polizia locale, giunta sul posto, è riuscita ad uccidere il presunto killer dopo il conflitto a fuoco.