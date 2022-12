Manovra, Pagano: "Approvata proroga stabilizzazione personale sanitario. Pd risolve problemi che la destra nemmeno guarda"

Così Ubaldo Pagano, Capogruppo del Partito Democratico in Commissione Bilancio a Montecitorio dove è in corso l’esame degli emendamenti alla manovra.

ROMA - “Nel disastro di questa manovra, le buone notizie arrivano solo grazie al lavoro delle opposizioni. Una di queste è un intervento importantissimo per la nostra sanità, che è stata bellamente ignorata dal Governo e dalla maggioranza. Con l’approvazione di un mio emendamento, proroghiamo i termini per la stabilizzazione del personale sanitario assunto durante l’emergenza pandemica da Covid-19, ossia di tutti quei professionisti, medici, infermieri, oss, che nel periodo più duro per il Paese ha prestato servizio per risollevarlo. La nostra modifica prevede che gli enti del SSN possano assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2024 anziché entro la fine del 2023, tutti i professionisti che abbiano maturato 18 mesi di servizio nella sanità pubblica entro il 31 dicembre 2023 (invece che entro fine 2022), di cui almeno 6 nella fase di emergenza nazionale. Sappiamo quanto è grave la mancanza di medici e infermieri nel nostro Paese e sappiamo quanto poco ha fatto questo Governo per risolvere il problema. Con questo intervento del PD facciamo un piccolo passo avanti, mettendo a sistema nuovo personale stabile e dando a tutti loro la giusta gratificazione per il lavoro svolto".