San Severo, inaugurazione della mostra dei presepi

SAN SEVERO (FG) - Il sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino parteciperanno alla cerimonia inaugurale, in programma domani giovedì 8 dicembre alle ore 19,00, dell’esposizione dei presepi, giunta alla 27a edizione, che si terrà presso la sede dell’Associazione Italiana Amici del Presepio in Corso Giuseppe Di Vittorio, 156.“Dopo gli ultimi due anni – dichiarano il Sindaco Miglio e l’Assessore Iacovino - in cui la pandemia Covid ha condizionato fortemente la rassegna, uscita in strada, portando in mostra i suoi presepi nelle vetrine dei negozi, oggi ritorna ad essere allestita nella sede di Corso di Vittorio, presso il “Laboratorio delle Idee”, ex Caserma dei Vigili del Fuoco. Invitiamo tutti a visitarla, perché i presepi trasmettono sensazioni uniche. Come sempre i nostri rallegramenti all’Associazione, al Presidente Montanaro ed a tutti i soci per l’impegno e la passione dimostrate ancora una volta”.“Sarà esposto un grande Presepe comunitario – dichiara il Presidente Luigi Montanaro -, realizzato dai soci, oltre a circa 30 presepi “aperti” (in teca) e 20 Diorami (le scene visibili solo da un “boccascena” e che danno al visitatore una visione prospettica dell’opera realizzata). Alcuni di questi diorami, rappresentano un percorso ben preciso con le rappresentazioni che vanno dall’annuncio dell’Angelo Gabriele a MARIA, passando per la nascita di Gesù, fino ad arrivare alla Fuga in Egitto.La mostra sarà inaugurata giovedì 8 dicembre e chiuderà i battenti il 6 gennaio con i seguenti orari: dal giovedì alla domenica, dalle 18.00 alle 20.30, fino a Natale. Durante le festività Natalizie, invece, la mostra sarà aperta tutti i giorni, sempre con gli stessi orari. Sabato 17 dicembre, alle 19.30, ci sarà la cerimonia della Benedizione dei Gesù Bambino dei presepi allestiti nelle nostre case e che vorremo portare, per l’occasione, a questa importante cerimonia Come ogni anno, saranno disponibili visite anche di mattina per gruppi e scolaresche, telefonando al 335.7293665.