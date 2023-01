Roma, inizia l'avventura da tenore del trinitapolese Nicola Straniero

Sono italiani i componenti del team creativo, Antonella Lo Bianco (regista), Chiara Mirabella (scenografa), Mario Celentano (costumista) e Giulia Bandera (lighting designer), le soprano Mariam Suleiman, Valentina Gargano e il tenore Nicola Straniero di Trinitapoli nella Bat che cosi inizia la sua avventura da tenore professionista. Vengono dalla Georgia Ekaterine Buachidze (mezzosoprano) e Spartak Sharikadze (basso), dal Messico Itzeli Jáuregui (mezzosoprano) ed Eduardo Niave (tenore), mentre i maestri collaboratori Zenoviia-Anna Danchak e Pavel Tialo vengono rispettivamente dall’Ucraina e dalla Russia.





I selezionati svolgeranno quotidianamente la propria attività artistica all’interno dell’istituzione capitolina, ognuno seguito dai responsabili di riferimento per ciascuna disciplina e accanto ai più grandi artisti della scena contemporanea impegnati nelle produzioni in cartellone. Così il programma persegue l’obiettivo di seguire i giovani talenti nella delicata fase della carriera che corrisponde all’inizio del lavoro in palcoscenico, e di portarli ad importanti debutti e nuove creazioni operistiche. “Fabbrica” Young Artist Program è sostenuto dall’impegno in prima persona del Sovrintendente Francesco Giambrone. Da quest’anno si avvale della direzione di Lorenzo Amato.

Quest’anno 2023 presso il Teatro dell’Opera di Roma prende il via la quarta edizione di “Fabbrica”, lo Young Artist Program del Teatro della Capitale.Sono tredici i giovani talenti che prenderanno parte al percorso lungo quasi un biennio,sono suddivisi in sette cantanti, due maestri collaboratori, un regista, un scenografo, un costumista e uno lighting designer scelti tramite un selettivo bando di caratura internazionale.