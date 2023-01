Serie B: il Bari perde 1-0 a Palermo

via Ssc Bari fb





Nel secondo tempo al 13’ Cheddira dei galletti sfiora la rete. Al 34’ Botta dei pugliesi con una conclusione da fuori area non inquadra la porta. Al 37’ il Palermo passa in vantaggio con Marconi con una girata al volo di destro su cross di Mateju. Al 43’ i biancorossi restano in dieci. Espulso Cheddira per doppia ammonizione.





Seconda sconfitta esterna per i galletti dopo quella 1-0 allo “Stirpe” con il Frosinone. Il Bari è quarto con 33 punti.

- Nell’anticipo della ventunesima giornata di Serie B il Bari perde 1-0 al “Barbera” con il Palermo. Nel primo tempo al 30’ Sala dei rosanero siciliani di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 37’ Brunori del Palermo va vicino al gol. Al 39’ Folorunsho e al 43’ Ceter del Bari non concretizzano delle buone occasioni.