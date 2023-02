Dramma in Regione Puglia: è morto sul lavoro il 67enne Giovanni Santoruvo

BARI - Dramma sul lavoro in Regione Puglia. E' Giovanni Santoruvo il 67enne di Bitonto morto questa mattina nel suo ufficio dell'assessorato alla Salute della Regione Puglia. Era andato in pensione una settimana fa e aveva deciso di continuare a lavorare gratis. Lo ha colpito un infarto.Gli operatori del 118 sono prontamente intervenuti, cercando di rianimarlo per 50 minuti, ma ogni tentativo è stato vano. Giovanni si occupava della segreteria tecnica. Solo ieri è nata sua nipote, quindi una disgrazia doppia per il 67enne e la sua famiglia. Sotto choc i colleghi che lo hanno ricordato come un collega valido e instancabile.“Sono profondamente addolorato – dichiara l’assessore regionale alla Sanità della Regione Puglia, Rocco Palese - e mi unisco alla tristezza e allo sgomento di tutta la Struttura regionale per la perdita di un valido e instancabile collega, già in pensione dallo scorso 1° febbraio, ma ancora in servizio, per sua scelta, a titolo gratuito. Ai familiari tutti va il mio profondo cordoglio e la mia vicinanza: se ne va un uomo che ha dato tanto a questa Regione, al quale io, come cittadino pugliese e assessore, sono riconoscente per la sua disponibilità e profonda umanità, conosciuta e riconosciuta da tutti oramai da tanti anni”."Esprimiamo il nostro cordoglio per il funzionario della Regione Puglia scomparso questa mattina mentre era a lavoro. Un lavoro che lo ha visto impegnato con il massimo spirito di servizio: era in pensione, ma continuava ad esserci a titolo gratuito. Ha dato molto, moltissimo all’amministrazione e porgiamo le nostre sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti i suoi cari”. Lo dichiarano i consiglieri del Gruppo consiliare di Forza Italia Paride Mazzotta, Napoleone Cera, Paolo Dell’Erba e Massimiliano Di Cuia.