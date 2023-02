Corso Italia, è ora di cambiare: arriva la passeggiata verde firmata dall’archistar Boeri

L'incarico arriva dopo l'assegnazione del progetto del complesso residenziale che si ispira al bosco verticale di Milano. In questo caso, come spiega nella lectio magistralis tenutasi al Politecnico di Bari, non si tratterà di una torre, ma di un edificio a corte in cui al suo interno verrà creata un'area che diventerà un parco ad uso pubblico.





Al momento si attende il progetto definitivo.

BARI - E’ arrivato il momento del cambiamento per Corso Italia, grazie alla riqualificazione firmata dall'archistar Stefano Boeri. L'incarico è arrivato dalle Ferrovie Appulo Lucane che nel 2020 hanno ricevuto dalla Regione un finanziamento di 800mila euro per dare nuova vita all'area pubblica. L'idea sarà quella di una passeggiata nel verde, con un percorso pedonale.