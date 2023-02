Festival dell’Alta Murgia, al via la seconda edizione

ALTAMURA (BA) - Al via la seconda edizione del Festival dell’Alta Murgia. La kermesse organizzata dall’Istituzione Concertistica delle Murge in collaborazione con il Teatro Mercadante di Altamura, è in procinto di inaugurare la sua seconda stagione, sempre sotto la direzione artistica del M° Leonardo Colafelice, con una programmazione che punta su una offerta ricercata, sulla trasversalità degli eventi e sui grandi interpreti.Quattro gli appuntamenti del festival, tra febbraio e marzo, legati tra loro dal fil rouge della grande musica internazionale.Si parte domenica 5 febbraio, con il concerto di inaugurazione intitolato ‘Musiche dall’Europa’, spettacolo che prevede le esecuzioni di due grandi compositori romantici: Edvard Grieg, di cui saranno eseguite le due composizioni più note in assoluto, il Concerto per pianoforte e orchestra in La minore e le musiche di scena per il Peer Gynt di Ibsen, e Johannes Brahms, di cui saranno proposte alcune delle sue Danze Ungheresi. In scena, lo stesso Colafelice al pianoforte, insieme all’Orchestra Filarmonica Pugliese, compagine che ha già calcato i palcoscenici di tutta Italia, per l’occasione diretta dal M° Giovanni Pelliccia.Salto dal vecchio al nuovo continente con il secondo appuntamento, quello di domenica 12 febbraio, quando il festival ci condurrà in un ‘Viaggio in America’, alla scoperta delle sonorità, cultura e linguaggio musicale del nuovo Mondo. Astor Piazzolla, Bob Dylan, George Gershwin, Billy Preston sono solo alcuni degli autori che verranno ‘esplorati’ e re-interpretati in questa performance che vedrà al pianoforte Rosario Mastroserio, ritenuto un grande conoscitore della musica d’oltreoceano e molto apprezzato proprio negli Stati Uniti, e alla voce Lisa Manosperti, insegnante di canto jazz in questi giorni alla ribalta della cronaca per un’interpretazione struggente e intensa di ‘Almeno tu nell’universo’ durante il programma di Rai1 ‘The Voice Senior’.Un’ospite di caratura internazionale sarà la protagonista del terzo appuntamento del festival: la pianista Leonora Armellini è, infatti, la prima italiana ad aver scalato le vette del prestigioso Concorso Chopin di Varsavia, competizione considerata come il vertice del pianismo mondiale. A essere eseguite, durante la serata di domenica 26 febbraio, saranno proprio alcune tra le più importanti opere del compositore polacco, musicista romantico per eccellenza.Gran finale quello di domenica 5 marzo con un concerto dedicato a un pubblico di tutte le età. Il ‘family concert’, questo il nome dello spettacolo, porterà in scena una delle favole musicali più conosciute e apprezzate e opera intramontabile del compositore russo Prokofiev: ‘Pierino e il lupo’. Tornerà sul palco la OFP, alla bacchetta del suo direttore stabile, M° Giovanni Minafra, con una performance impreziosita dalla presenza del narratore. Sarà la voce di Antonio Petrocelli, attore di cinema, teatro e televisione, a raccontare a grandi e piccini questa storia senza tempo che concluderà la seconda edizione del festival.“Abbiamo pensato a un festival ‘circolare’ che si apre e si chiude con un grande evento orchestrale, lasciando spazio negli appuntamenti centrali, ‘cuore’ della programmazione, ai solisti, ovvero artisti della scena nazionale ed internazionale in alcuni casi per la prima volta assoluta al Mercadante - le parole del direttore artistico Colafelice che ha definito quello dell’Alta Murgia un festival che punta sull’inclusione, anche grazie alle scelte operate - Si tratta di un mese esatto di programmazione, dal 5 febbraio al 5 marzo, con appuntamenti tutti domenicali per permettere un’ampia partecipazione delle famiglie, con una serata in particolare pensata proprio per avvicinare i più piccoli alla musica. E’ un festival che vuole incentivare il ritorno nei teatri anche grazie a una politica dei costi che prevede biglietti tutti allo stesso prezzo popolare, indipendentemente dallo spettacolo, agevolazioni per la fascia under 30, quindi non solo i giovanissimi, e la possibilità di acquistare un abbonamento per tutte e quattro le serate con una cospicua riduzione dei costi.”Il festival, oltre che della collaborazione con il Teatro Mercadante, si avvale del patrocinio del Comune di Altamura. Biglietti e abbonamenti sono disponibili sul circuito VivaTicket o presso il box office del Teatro Mercadante.www.festivaldellaltamurgia.it - II Edizione - 2023 Istituzione Concertistica delle Murge Intero € 10,00 / Ridotto under 30 € 6,00 Intero € 30,00 / Ridotto under 30 € 18,0In vendita presso:Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/festival-dell-alta-murgia-20-ed/201334Box office del Teatro Mercadante, via dei Mille 159, Altamura