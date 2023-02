Serie B: il Bari acquista Molina dal Monza e Morachioli dal Renate

L’attaccante montenegrino Matteo Ahmetaj 20 anni è ritornato al Bari dopo essere stato in prestito da Agosto 2022 a Gennaio 2023 al Monopoli nel girone C di Serie C. Per quanto riguarda le uscite, l’attaccante Gianmarco Cangiano 21 anni è tornato al Bologna in Serie A che lo ha ceduto in prestito al Fortuna Sittard in Serie A in Olanda.

Nel Renate nel girone A di Serie C Morachioli ha giocato 22 partite. L’attaccante Giovanni Mercurio 19 anni è ritornato al Bari dopo essere stato in prestito da Agosto 2022 a Gennaio 2023 all’Andria. Mercurio ha giocato 7 gare nell’ Andria nel girone C di Serie C.