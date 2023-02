Macabra scoperta a Putignano: corpo di anziana trovato in casa in stato di decomposizione

PUTIGNANO (BA) - Drammatico ritrovamento nel centro storico di Putignano, dove il corpo di una anziana di 74 anni è stato ritrovato senza vita in un'abitazione. Secondo le prime informazioni il decesso risalirebbe ad almeno 15 giorni fa, il corpo infatti è stato ritrovato in avanzato stato di putrefazione.Ad intervenire sul posto la Polizia di Stato e la Polizia Scientifica per i rilievi del luogo del ritrovamento.