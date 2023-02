Dramma a Bari, investita su via Camillo Rosalba: in fin di vita 42enne

BARI - Dramma a Poggiofranco, dove una donna di 42 anni di Bari lotta tra la vita e la morte al Policlinico dopo essere stata investita da un'auto in via Camillo Rosalba. L'incidente è avvenuto intorno alle 19.30 presso la Facoltà di Economia.Secondo le prime informazioni la vittima stava attraversando la strada. L'impatto è stato molto violento e le condizioni della donna sono apparse subito gravissime.Ad intervenire sul posto gli operatori del 118 e i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso.