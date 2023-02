L'esclusiva sul piccolo schermo di Nocerina-Barletta segna l'innovazione dell'offerta informativa fortemente voluta e impressa dal neo direttore responsabile di Teleregione Vincenzo De Gregorio.

Nella gara valida per la venticinquesima del Girone H di Serie D, la compagine barlettana cercherà l'impresa al San Francesco di Nocera Inferiore per agguantare la vetta dello stesso raggruppamento, sperando nei passi falsi della capolista Cavese che riceverà il Gladiator e del Nardò che farà visita al Francavilla in Sinni.