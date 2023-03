FOGGIA - Dramma nel centro di Foggia dove un anziano che stava attraversando la strada è stato scaraventato sull'asfalto da un'auto di passaggio, che gli ha procurato un trauma cranico. Il conducente del mezzo si è subito fermato per prestare i primi soccorsi, in attesa dell'arrivo del 118.

I soccorritori hanno trasportato l'anziano in ospedale per le sue condizioni che sono apparse subito gravi. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Al momento non si conosce l'esatta dinamica dell'incidente.