LOCOROTONDO (BA) - Il Centro Servizi per le Famiglie - Mediazione Familiare promuove lo ‘Sportello Famiglie’ rivolto ai nuclei familiari del territorio per offrire una serie di servizi da parte di esperti psicologi, pedagogisti, mediatrici familiari, educatrici/ori e assistenti sociali.Al servizio si accede nella giornata del mercoledì dalle 16:00 alle 18:00 presso la sede del Centro Servizi per le Famiglie in Contrada Ventura n. 61 - Locorotondo oppure chiamando il seguente numero: 380.6484273.Le attività svolte dallo Sportello riguardano la mediazione, l’ascolto, l’accoglienza, l’orientamento, il supporto alla genitorialità, sociale, psicologico e pedagogico. Il servizio è organizzato dal Comune di Locorotondo in collaborazione con l'Ati Cooperativa Medihospes - Itaca, ente gestore del Centro servizi per le famiglie/mediazione familiare Ambito Putignano. “La famiglia – commenta l'Assessore alle Politiche Sociali Paolo Giacovelli – è la base della società, la prima “palestra” di formazione.Lo “Sportello Famiglia” nasce per la condivisione. È uno spazio di incontro tra le famiglie per condividere esperienze, trovare soluzioni rispetto ai servizi e alle opportunità che offre il territorio. Allo sportello potrà accedere liberamente ogni cittadino che sentirà la necessità di essere ascoltato.Dobbiamo costruire insieme spazi sempre più ampi per i bisogni, fortificando l'azione di prevenzione, intercettando i problemi laddove sono ancora piccoli”.