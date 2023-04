"Ricordo benissimo – prosegue Savino Montaruli – quella sua passione musicale. Erano i tempi in cui io stesso ero uno dei protagonisti delle Radio Libere che erano state tra le prime in Italia a lanciare nell’etere musica e parole. Vincenzo era davvero sempre un passo in avanti, un passo oltre e questo è un ricordo indelebile che intere generazioni gli riconoscono. Ci ha lasciati prematuramente a 65 anni e mancherà a tutti quel suo animo sensibile, mai schivo, sempre sorridente ed intelligentemente ironico. Le mie condoglianze alla moglie Luigia Martire, ai figli Michele e Roberto, al nipotino Mattia ed a tutti i suoi cari. Questo mio umile pensiero nel ricordare il caro Vincenzo spero possa essere quello di tutti coloro che lo hanno conosciuto e che, come me, ne sentiranno la sua mancanza”.

ANDRIA (BT) - Scompare a 65 anni l'imprenditore andriese Vincenzo Paradiso. Parole di grande commozione sui social per la prematura scomparsa del decano del commercio della Sesta Provincia. Il ricordo di Vincenzo, nelle parole di uno dei suoi tanti amici con il quale ha vissuto intensamente un periodo storico indimenticabile per la città di Andria, Savino Montaruli, che ha espresso il suo profondo dolore e cordoglio per la scomparsa prematura di Vincenzo Paradiso con queste sue parole: “Mancheranno il suo sorriso ed il suo animo gentile, affabile, cortese e benevolo. Ricordare Vincenzo Paradiso solo come uno degli imprenditori autori della rivoluzione dei costumi della gioventù andriese sarebbe molto riduttivo. Vincenzo è stato molto di più perché ha sempre saputo guardare al mondo dei giovani con una visione con uno sguardo molto ma molto più avanti rispetto a quanto accadeva in città in quel periodo. Siamo negli anni ’70, ’80 e ’90. La città di Andria era il centro dell’economia con il suo prezioso e coraggioso tessuto imprenditoriale; del divertimento con le sue discoteche che attiravano gente da tutta la regione ma anche delle infrastrutture, dei servizi e dello sviluppo sociale. Una città che cresceva proprio grazie a figure come quella di Vincenzo Paradiso; grazie a quel suo guardare sempre oltre. La sua passione per la musica d’avanguardia era a disposizione di tutti quale veicolo culturale per una nuova generazione di giovani che ha vestito con la sua jeanseria che diventò un simbolo per la moda giovanile di quei decenni".