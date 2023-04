Terzo quarto, Harper 48-41 per i piemontesi. Di nuovo Harper, 50-41. Reed tiene in gara i pugliesi, ma 54-50 per i piemontesi. Severini, il Tortona trionfa 64-52. Quarto quarto, Cain 70-60 per i piemontesi. Harper, 79-77. Ancora Harper, il Tortona vince questo quarto e 81-77 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’ Happy Casa Brindisi. Migliori marcatori, nei pugliesi Perkins 14 punti e Bowman 11. Nei piemontesi Harper 23 punti e Christon 19. Nella venticinquesima giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà Martedì 11 Aprile alle 20,30 con lo Scafati in trasferta.

- Nella ventiquattresima giornata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha perso 81-77 col Tortona fuori casa. Primo quarto, Reed 10-6 per i pugliesi. Christon, 16-12 per i piemontesi. Macura, il Tortona prevale 22-17. Secondo quarto, Mezzanotte e Riismaa 23-22 per i pugliesi. Filloy impatta per i piemontesi, 27-27. Harrison D’ Angelo, 33-30 per i pugliesi. Severini per il Tortona, questo quarto termina in parità, 39- 39.