Il Cerignola ha pareggiato 1-1 con il Potenza al “Monterisi” ed è sesto con 53 punti. Il Taranto ha perso 1-0 con il Crotone allo “Scida” ed è quattordicesimo a 41 punti. La Virtus Francavilla Fontana ha perso 4-1 con il Pescara all’ “Adriatico” ed è ottava con 45 punti. L’ Andria ha superato 2-0 la Turris al “Degli Ulivi” ed è ultima a 29 punti.

Nella trentacinquesima giornata del Girone C di Serie C ha debuttato con una vittoria il nuovo allenatore del Foggia Delio Rossi. I dauni hanno prevalso 1-0 sul Messina al “San Filippo” e sono quarti con 55 punti insieme al Picerno. Il Monopoli si è imposto 3-1 sul Latina al “Veneziani” ed è settimo a 48 punti in zona play off.