UGENTO – La passione per le ruote grasse avrà la sua centralità domenica 16 aprile con l’edizione a doppia cifra (10) della Marathon del Salento. Con partenza (alle 9:30) e arrivo sul circuito della Pista Salentina di Torre San Giovanni, marina di Ugento, la gara è organizzata dalle associazioni Mtb Casarano e Terra Russa con le novità dei tre percorsi marathon (72 km), granfondo (55 km) ed escursionistico (33 km). La Marathon del Salento si inserisce nel circuito interregionale Trofei dei Parchi Naturali, che si articola in dieci tappe organizzate in altrettanti Parchi Naturali Italiani. Da quest’anno, inoltre, la competizione rientra nel Challenge XCP Mtb Puglia. Da rimarcare il connubio tra Marathon e il circuito Prestigio della rivista Mtb Magazine, a ulteriore conferma dell’altissimo livello della manifestazione sportiva. Quest’anno il limite delle adesioni è stato fissato a 1.150 iscritti per poter garantire gli stessi standard di sempre tra organizzazione e sicurezza. Non resta che godersi lo spettacolo, sempre con maggior interesse, proiettato verso la promozione degli scenari dei territori di Ugento, Salve e Presicce-Acquarica all’interno del Parco Naturale Litorale di Ugento.ALBEROBELLO – Si riaffaccia sulla scena in ambito organizzativo il sodalizio Asd 1 Dente in Più in vista di un nuovo appuntamento a livello giovanile ad Alberobello nell'ambito del Trittico dei Siti UNESCO della Puglia. Domenica 16 aprile è il giorno del Trofeo Un Dente in Più nel quale si daranno apertissima battaglia gli esordienti di primo e secondo anno, gli allievi e juniores su un circuito collaudatissimo sfiorando il centro storico e verso località San Leonardo. Il successo della manifestazione è garantito grazie anche alla validità di campionato regionale FCI Puglia solo per le categorie maschili e anche dalla cospicua presenza delle migliori compagini giovanili di tutto il Centro-Sud Italia. Per tutte le categorie, il percorso è identico sulla distanza di 6,5 chilometri da ripetere cinque volte per gli esordienti primo e secondo anno in partenza unica (il via alle 9:00 in corso Vittorio Emanuele), dodici volte per gli allievi (10:30) e quindici volte per gli juniores (15:00).CORATO – Arrivano al culmine dei preparativi gli organizzatori dell’Asd Fusion Bike per la grande manifestazione d’apertura del circuito baby under 13 Iron Kids dedicato al fuoristrada. Si ritorna a Corato sabato 15 aprile all'interno del campo gara allestito in via Gravina di fronte al Nicotel Sport & Wellness Hotel su di un percorso completamente sterrato prevalentemente pianeggiante e privo di eccessive pendenze, già noto per le tante gare di ciclocross e di alcune edizioni del campionato regionale FCI Puglia. Con il ritrovo alle 15:00 e l’inizio delle gare programmato alle 16:30, sono previste due tipologie di percorso: 450 metri per le categorie giovanissimi promozionali, G1, G2 e G3, 1.100 metri solo per le categorie G4 - G5 - G6.