ANDRIA (BT) - Continua senza sosta l’attività di prevenzione e repressione dei reati da parte dei militari dell’Arma, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Trani, associata alla campagna di sensibilizzazione ed informazione compiuta soprattutto nei confronti dei giovani con incontri realizzati presso gli istituti scolastici.Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Andria, durante servizio di pattuglia automontata, sono intervenuti in Corso Italia per segnalata rapina in atto ai danni di un bar. Giunti sul posto la vittima ha riferito di essere stata aggredita da sconosciuto il quale, minacciandolo, gli ha asportato la somma in contanti contenuta nel registratore di cassa per poi fuggire per le vie limitrofe.Immediata attività info-investigativa esperita dai militari operanti, anche grazie alla preziosa consultazione delle immagini di videosorveglianza del locale commerciale, ha permesso di riconoscere il rapinatore: soggetto noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.In maniera tempestiva l’equipaggio si è posta sulle tracce del malvivente, sviluppando il percorso che lo stesso avrebbe potuto compiere nel fuggire per rientrare verosimilmente alla sua abitazione. Infatti dopo poco, lo stesso è stato bloccato mentre fuggiva proprio in direzione di casa ed immediatamente bloccato.Il prevenuto, di concerto con il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Trani- è stato dichiarato in arresto per rapina ed evasione (art. 385 - 628 C.P.). Il G.I.P. ha poi convalidato l’arresto disponendo l’applicazione -nei suoi confronti- della custodia cautelare in carcere.Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che i provvedimenti adottati non sono definitivi. L’eventuale colpevolezza dell’arrestato in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contradditorio tra le parti.