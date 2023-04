Lecce, si finge amico di un parente e le ruba i gioielli: vicino lo blocca con il fucile da sub





Il vicino, una volta realizzato cosa stesse accadendo, ha raggiunto il ladro e con il fucile da sub gli ha ordinato di non muoversi. Gli altri inquilini hanno chiamato la polizia e il 41enne è stato arrestato.





Durante la perquisizione personale è stato trovato in possesso di due cacciaviti e un paio di guanti. I gioielli sono stati ritrovati in una vicina aiuola, gettati lì da un complice che è riuscito a scappare.

LECCE - Proseguono furti e rapine a Lecce. Si è finto amico di un parente ed è entrato in casa di un'anziana signora per rubarle i gioielli. La donna, di Lecce, quando si è accorta di essere stata raggirata, ha iniziato a gridare, attirando l'attenzione di un vicino che in quel momento stava pulendo i suoi fucili subacquei.