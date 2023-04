"Abbiamo ufficialmente presentato la lista Margherita Migliore 2.0 con il sottoscritto che si ricandida a Sindaco della nostra città per le Elezioni Comunali in continuità con quanto realizzato in questi cinque anni e nell’ottica di un incessante processo di innovazione e trasparenza: siamo consapevoli che molto è stato fatto ma che c’è ancora tanto da fare - dichiara il sindaco Lodispoto -. Quelli appena trascorsi sono stati anni molto intensi ed impegnativi ma al tempo stesso ricchi di soddisfazioni sul piano amministrativo: come è noto, abbiamo ereditato una città trascurata e alle prese con enormi difficoltà in tutti i settori, cui si è poi aggiunta l’emergenza pandemica che ha rappresentato un ulteriore elemento di criticità".



La seconda lista è quella denominata Forza Margherita con candidato sindaco Grazia Galiotta, supportata dai partiti di centro destra, dodici sono gli aspiranti consiglieri comunali Anna Amorosini, Rosalba Bufo, Domenico Capacchione, Gaetano Daloiso, Gianluca Di Lecce, Vincenzo De Pietro, Giorgia Pia Giannino, Antonio Lacerenza, Giovanni Leone (detto Gianni), Francesco Pestillo, Lucia Riondino e Vittorio Emanuele Quarta. "Dopo un lungo cammino fatto di insidie e ostacoli, finalmente ho presentato la mia candidatura a sindaco del mio amato paese - dichiara Grazia Galiotta -con una lista giovane, espressione di salinari che amano la loro terra. Ringrazio per la fiducia riposta nella mia persona dagli amici del gruppo Identità Salinara che da sempre mi hanno supportata in questo cammino e dai partiti del centro destra Forza Italia, Fratelli d’Italia e Unione di Centro, i quali hanno deciso in maniera unitaria di condividere il progetto di Margherita di Savoia".

Due gli elenchi presentati, che si contenderanno, durante le elezioni fissate nei giorni 14 e 15 maggio, il diritto di formare il nuovo Consiglio Comunale e la la nuova Amministrazione per governare i prossimi cinque anni la Città Salinara.In realtà le liste sarebbero dovute essere tre, ma la terza lista del candidato Sindaco Salvatore Forte denominata Avanti un altro, non è stata accettata poiché la documentazione mostrata da alcuni candidati consiglieri non è stata ritenuta idonea dalla commissione circondariale.Inoltre, effettuato il sorteggio delle liste ammesse: lista n. 1 Forza Margherita, lista n. 2 Margherita Migliore.A presentare per prima la propria lista è stata Margherita Migliore 2.0 con candidato sindaco l’uscente sindaco Bernardo Lodispoto e sedici aspiranti consiglieri comunali, Mario Braccia, Ruggiero Camporeale, Grazia Damato, Giuseppe Napoletano, Addolorata Patella, Salvatore Piazzolla, Francesca Santobuono e Savino Tesoro,Stefania Ballarino, Giuseppe Diella, Salvatore Lattanzio, Margherita Leone, Elena Muoio, Vanessa Natola, Salvatore Ricco e Ruggiero Russo.