BARI - I riflessi violacei, il bouquet floreale con note di fragola e ciliegia, il sapore pieno, giustamente acidulo e sapido, il suo essere perfetto per una cucina a base di pesce o per un tagliere di formaggi freschi: Gioia Rosa - Rosato IGT Puglia di Terrecarsiche 1939 non passa inosservato. E, infatti, non è sfuggito nemmeno ai più esigenti tra gli enologi di Francia.Dopo il riconoscimento dei “Tre Bicchieri Gambero Rosso 2023” e l’inserimento nella Guida Vini d’Italia per Fanova, altro prestigioso premio alla qualità per la cantina pugliese che ha sede a Castellana Grotte, a sud est di Bari, ma che conferma la sua forte vocazione all’espansione sul territorio nazionale e internazionale: Gioia Rosa merita la medaglia Oro al Mondial du Rosè.Il Rosato Puglia IGT di Terrecarsiche, infatti, è stato premiato con il massimo riconoscimento nell’ambito del noto concorso indetto e promosso dall’Unione degli Enologi Francesi. Il concorso, organizzato per la prima volta nel 2004, accompagnato da una tre giorni di degustazioni e approfondimenti a Cannes, è una vera e propria vetrina per i vini rosé provenienti da tutto il mondo. In media, infatti, sono quasi 1500, infatti, i campioni presentati al Mondial du Rosè, provenienti da oltre 30 Paesi, conferma di un trend che vede il consumo dei vini rosé tranquilli o frizzanti, acclamati dai francesi, crescere sempre più anche a livello internazionale.Un vero e proprio successo che, con l’assegnazione della medaglia Oro a Gioia Rosa, conferma la propensione alla qualità e la cura di tutti gli aspetti della produzione della cantina pugliese Terrecarsiche1939.