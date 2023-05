Best-seller del mercato dei SUV di segmento B da oltre tre anni, PEUGEOT 2008 compie oggi un nuovo passo avanti in termini di design, tecnologia ed elettrificazione.Nuovo 2008 si caratterizza per:Maggiore Allure grazie ad un carattere elegante ed un design da SUV decisoMaggiore Emozione al volante grazie anche all’esclusivo i-Cockpit® 3D arricchito da uno schermo centrale da 10 pollici ad alta definizione e all’eccellente sensazione di guidaMaggiore Eccellenza grazie alla ancora maggiore efficienza del suo nuovo motore elettrico che offre un’autonomia fino a 406 km (ciclo combinato WLTP) e alle sue nuove tecnologie di bordoLanciato alla fine del 2019 e con quasi 700.000 unità prodotte, PEUGEOT 2008 è sempre stato sul podio delle vendite dei SUV di segmento B in Europa ed ha addirittura occupato il primo posto nel 2021.Il successo di questo modello è dovuto in particolare a quello di E-2008, una versione che è stata pioniera dell’elettrificazione nel suo segmento a partire da fine 2019, con oltre 75.000 unità prodotte.Ha rappresentato il 17,4% delle vendite della gamma 2008 nel 2022, collocandosi sul podio delle vendite europee di SUV elettrici nel segmento B.I clienti di PEUGEOT 2008 sono attratti innanzitutto dal suo design deciso, generalmente descritto come elegante, possente e forte. Ne apprezzano anche la versatilità e l’agilità, che fanno di Nuovo 2008 un SUV particolarmente adatto alle famiglie attive.Nuovo PEUGEOT 2008 è prodotto nello stabilimento di Vigo, in Spagna e sarà commercializzato dopo l’estate con una gamma basata su tre allestimenti – ACTIVE, ALLURE, GT – e quattro motorizzazioni, tra cui un nuovo motore 100% elettrico da 156 CV (115 kW) con un’autonomia fino a 406 km (ciclo combinato WLTP). La gamma sarà ampliata nel 2024 con l’arrivo di un inedito motore ibrido.ALLURE: un design deciso da SUV per una personalità ancora più forteSin dal lancio, lo stile di PEUGEOT 2008 è stato al centro del suo successo. La sfida per il team del design della Casa del Leone è stata quella di rafforzare ulteriormente il carattere del modello, amplificando la sua appartenenza all’universo dei SUV e sottolineando la sua evoluzione verso un livello superiore della gamma.Nel frontale, una nuova firma luminosa PEUGEOTDopo le nuove 508 berlina e 508 SW appena svelate, PEUGEOT 2008 è il secondo modello ad adottare la nuova firma luminosa della Casa. Questa è caratterizzata da tre artigli luminosi verticali integrati negli inserti neri lucidi del paraurti. L’abbinamento sottolinea la forte personalità del modello e il suo design da SUV di grande presenza. Tutte le versioni presentano questa nuova firma luminosa. Nelle versioni GT, il suggestivo effetto dei tre artigli viene esteso per la prima volta all’illuminazione dei proiettori full LED grazie all’utilizzo di tre moduli luminosi e contraddistingue l’allestimento di vertice della gamma, conferendogli una firma anteriore esclusiva.Posteriormente, una firma luminosa reinterpretataI nuovi gruppi ottici posteriori a LED di tutte le versioni di Nuovo 2008 reinterpretano gli emblematici tre artigli che caratterizzano il posteriore dei modelli PEUGEOT. In questo caso, sono costituiti da tre doppie lamelle orizzontali sovrapposte, sottili ed eleganti, che contribuiscono ad allargare visivamente l’aspetto della vettura. Anche le luci di retromarcia e gli indicatori di direzione sono a LED.Un frontale reinventatoNuovo 2008 adotta un nuovo frontale, caratterizzato dal nuovo scudetto PEUGEOT. È più largo e comprende un motivo laterale specifico che si collega ai fari e rafforza la verticalità e l’assetto possente del veicolo. Sulla versione ACTIVE, il frontale è impreziosito da un motivo orizzontale in colore nero lucido. Sulle versioni ALLURE e GT, presenta invece un motivo verticale in tinta carrozzeria, che si estende fino a sottili inserti scuri per rafforzare la verticalità del frontale. La tinta carrozzeria del motivo consente inoltre di integrare meglio la calandra nel paraurti per un aspetto più robusto.Colori ineditiIl moderno Grigio Selenium è stato scelto come colore di lancio e fa parte della gamma di tinte disponibili. Il nuovo Bianco Okenite, ricco di riflessi grigio-bluastri, sottolineerà la raffinatezza di Nuovo 2008. L’allestimento GT è dotato di serie di un tetto nero bicolore. Tutte le versioni di 2008 sono dotate di specchietti retrovisori neri, indipendentemente dal colore di carrozzeria scelto.Nuovo 2008 è disponibile in sei tinte di carrozzeria: Grigio Selenio, Grigio Artense, Bianco Okenite, Nero Perla Nera, Rosso Elisir e Blu Vertigo.Design dei cerchi ineditoNuovo PEUGEOT 2008 dispone di nuovi cerchi in lega dal design inedito, in linea con quelli introdotti sulla PEUGEOT 408. Sono disponibili diversi modelli, in versione “NOMA” da 16” (versioni ACTIVE), “KARAKOY” da 17” (ALLURE e GT) o “EVISSA” da 18” (optional su GT). Tutti i cerchi in lega presentano una coppetta ruota a 4 razze che nasconde elegantemente i dadi delle ruote ed al centro lo scudo PEUGEOT.Nuovo lettering PEUGEOT dei badgeI badge anteriori, laterali e posteriori di Nuovo 2008 hanno caratteri ancor più moderni e sono valorizzati da un nuovo colore Grigio Basalto. Nuovo E-2008 ha un badge “E” in blu dicroico e bianco.Al posteriore, il monogramma PEUGEOT si estende su tutta la larghezza della fascia del portellone del bagagliaio.Nuovi tessutiTutte le versioni di Nuovo 2008 presentano tessuti dei sedili rinnovati che testimoniano un vero e proprio salto di qualità, come i nuovi rivestimenti in Alcantara disponibili in opzione sull’allestimento GT.EMOZIONE: l’esclusivo PEUGEOT i-Cockpit® è più che mai al centro del piacere di guidaElemento chiave dell’abitacolo, il PEUGEOT i-Cockpit® è una delle caratteristiche distintive dei modelli del Marchio. Con oltre 10 milioni di esemplari venduti nell’ultimo decennio, è stato evoluto e aggiornato su Nuovo 2008, per ottimizzare l’ergonomia e il piacere di guida.Un nuovo design per il quadro strumenti digitalePosizionato idealmente all’altezza degli occhi, appena sopra il volante, il quadro strumenti di Nuovo 2008 è digitale sulle versioni ALLURE e GT. Il suo display digitale da 10 pollici ha un nuovo design e, sugli allestimenti GT, una visualizzazione 3D. Il colore del display, la gerarchia delle informazioni visualizzate in base al grado di importanza e la loro disposizione sono completamente regolabili in base alle preferenze del conducente. Nell’allestimento ACTIVE, 2008 mantiene il quadro strumenti analogico.Un touchscreen centrale da 10 pollici per tutti gli allestimenti di 2008Tutti gli allestimenti di 2008 sono ora dotati di serie di un touchscreen centrale da 10 pollici (era da 7” sui primi due livelli di allestimento della gamma precedente). Può essere utilizzato per controllare le funzioni radio e telefono (versione ACTIVE) o i sistemi di infotainment PEUGEOT i-Connect® e PEUGEOT i-Connect® Advanced di ultima generazione. Sugli allestimenti ALLURE e GT, lo schermo centrale è dotato di tecnologia HD. Sotto lo schermo centrale sono stati mantenuti i tasti tipo pianoforte per un accesso rapido alle funzioni principali.Il volante compatto al centro dell’azioneIl volante compatto è una caratteristica del PEUGEOT i-Cockpit® e decuplica il piacere di guida offrendo un’agilità e un controllo del veicolo unici. Il volante integra il nuovo logo PEUGEOT al centro e, in alcuni casi, il nuovo badge GT sulla parte inferiore della corona. Ospita i comandi del sistema multimediale (“fonti audio”, “telefono”), il volume e il controllo vocale.Un’illuminazione ambientale ricercata sugli allestimenti GTL’abitacolo di Nuovo 2008 GT presenta un’illuminazione ambientale personalizzabile in otto colori diversi, alcuni dei quali inediti, ora coordinati con quelli del touch screen centrale e che tengono conto della modalità di guida selezionata.Una nuova leva del cambio manualeLe versioni di Nuovo 2008 dotate di cambio manuale a 6 rapporti si caratterizzano per un nuovo pomello, utile per migliorare l’impugnatura. Nuovi 2008 con cambio automatico mantengono il nuovo selettore del cambio elegante, pratico e discreto introdotto nella primavera del 2022.Il Grip controlNuovo PEUGEOT 2008 è dotabile di Grip Control, quella tecnologia che consente di massimizzare la trazione su fondi difficili, accedendo a tre modalità di guida: sabbia, fango e neve.ECCELLENZA: un nuovo standard in materia di elettrificazione e di connettivitàUltramoderno, Nuovo 2008 intende sfruttare i sui efficienti motori elettrificati e la sua connettività di ultima generazione come elementi chiave per attrarre nuovi clienti.Un E-2008 sempre più efficiente, fino a 406 km di autonomiaPioniere dei SUV 100% elettrici nel segmento B, E-2008 è equipaggiato con la nuova motorizzazione già adottata da E-208 e E-308. La potenza massima aumenta del 15%, passando da 136 CV / 100 kW a 156CV / 115 kW, mentre la batteria passa da 50 kWh a 54 kWh. Un grande sforzo di efficienza permette di conciliare l’aumento delle prestazioni con un incremento dell’autonomia, che arriva a 406 km, in netto aumento rispetto ai precedenti 345 km (ciclo combinato WLTP).Su Nuovo PEUGEOT E-2008 sono disponibili due tipi di caricabatterie di bordo, adatti a tutti gli utilizzi e a tutte le soluzioni di ricarica: di serie, un caricatore monofase da 7,4 kW e, in opzione, un caricatore trifase da 11 kW.I tempi di ricarica stimati dal 20% all’80% sono di 30 minuti da una colonnina di ricarica pubblica in corrente continua (DC – 100 kW), 4 ore e 40 minuti da una Wall Box in corrente alternata AC (con caricatore di bordo di serie da 7,4 kW) e 11 ore e 10 minuti da una presa potenziata (che eroghi 3,2 kW).Prossimamente una motorizzazione ibrida inedita su Nuovo 2008All’inizio del 2024, Nuovo 2008 riceverà la nuova motorizzazione Hybrid a 48V, composta da un motore a benzina PureTech di nuova generazione da 136 CV, abbinato a un nuovo cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti e-DCS6 che incorpora un motore elettrico.Grazie a una batteria che si ricarica durante la guida, questa tecnologia offre una coppia extra ai bassi regimi e consumi ridotti fino al 15%. Nella guida urbana, Nuovo 2008 dotato del sistema Hybrid può funzionare per oltre il 50% del tempo in modalità 100% elettrica a zero emissioni.Un’offerta di motorizzazioni per soddisfare tutte le esigenzeOltre ai motori elettrificati descritti sopra, la gamma di Nuovo 2008 offre una scelta di motori a benzina e Diesel che consente a ogni cliente di trovare il modello più adatto alle proprie esigenze di mobilità:PureTech 100: un motore turbo benzina a 3 cilindri da 1,2 litri di cilindrata e 100 CV, dotato di sistema Stop & Start ed abbinato a un cambio manuale a 6 rapportiPureTech 130: un motore turbo benzina a 3 cilindri da 1,2 litri e 130 CV, dotato di sistema Stop & Start, abbinato di serie al cambio automatico EAT8 a 8 rapportiBlueHDi 130 EAT8: un motore turbo Diesel 4 cilindri da 1,5 litri con 130 CV e sistema Stop & Start, abbinato al cambio automatico EAT8 a 8 rapportiI sistemi d’informazione connessi PEUGEOT di ultima generazioneNuovo 2008 in versione ALLURE è ora dotato di serie del sistema PEUGEOT i-Connect®, mentre la versione GT può essere equipaggiata con il sistema PEUGEOT i-Connect® Advanced (in opzione).Entrambi si controllano tramite il touchscreen centrale da 10“ ad alta definizione, facilmente personalizzabile, multi-finestra, con dei widget o scorciatoie, facilissimi da usare e reattivi come uno smartphone. È facile spostarsi tra i diversi menu da sinistra a destra, dall’alto in basso per le notifiche o ancora appoggiando 3 dita per fare apparire la lista delle applicazioni. Si può ritornare in qualsiasi momento alla pagina principale premendo il tasto Home, sotto lo schermo. Nella parte superiore dello schermo, un banner permanente visualizza le informazioni sulla temperatura esterna, la climatizzazione, la posizione nelle pagine dei widget, i dati di connettività, le notifiche e l’ora. Il sistema PEUGEOT i-Connect® offre una connettività completa grazie alla funzione mirroring wireless (Apple CarPlay / Android Auto).Il PEUGEOT i-Connect Advanced offre inoltre un’esperienza tecnologica all’avanguardia. È dotato della 3D Connected Navigation con i servizi TomTom, un sistema prestazionale ed efficace. Per una leggibilità ottimale, la mappa viene visualizzata su tutto lo schermo da 10 pollici ed è aggiornata “over the air”.Il comando vocale “OK PEUGEOT”, con riconoscimento della voce naturale, può essere utilizzato nella vita quotidiana per migliorare la sicurezza e la facilità di utilizzo. Permette di accedere a tutte le richieste relative alle funzioni di infotainment. Per fornire una guida all’uso corretto e per rispondere alle domande, il sistema comprende la guida di utilizzo dell’auto e dei tutorial.Più prese USBNuovo 2008 in versione ALLURE e GT dispone ora di tre prese USB-C di serie (due anteriori, una posteriore) e una presa USB-A (posteriore). Nella versione ACTIVE, Nuovo 2008 mantiene la presa USB-C nella parte anteriore, mentre E-2008 ottiene anche una presa USB-C e una presa USB-A nella parte posteriore.Caricabatterie a induzione per smartphone più potenteNuovo 2008 in versione ALLURE può essere dotato di un caricabatterie a induzione per smartphone opzionale da 15W (in precedenza 5W). Quest’equipaggiamento è di serie invece sull’allestimento GT. Sempre posizionato dietro lo sportello della console centrale, consente di ricaricare rapidamente lo smartphone quando viene utilizzato per la funzione mirroring wireless.Telecamere di parcheggio assistito ad alta definizioneLe nuove telecamere di parcheggio assistito anteriori e posteriori di Nuovo PEUGEOT 2008 offrono ora un’immagine ad alta definizione. A seconda del livello di allestimento, è ora disponibile come optional la nuova telecamera anteriore ad alta definizione (abbinata al monitoraggio dell’angolo cieco), che fornisce un’immagine a 360° delle immediate vicinanze dell’auto, un valido aiuto in fase di parcheggio.Un dispositivo davvero completo di aiuti alla guidaOltre alle nuove telecamere ad alta definizione per il parcheggio assistito (vedi sopra), Nuovo 2008 offre al suo conducente numerosi dispositivi che semplificano e rendono più sicura la guida:Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go, con adeguamento automatico della distanza dal veicolo che precedeActive Safety Brake, la frenata automatica di emergenza con allerta rischio collisione (rileva i pedoni e i ciclisti, di giorno e di notte, da 7 a 140 km/h), in base agli allestimentiExtended Traffic Sign Recognition – Lettura estesa dei cartelli stradali (stop, senso vietato, divieto di sorpasso, fine del divieto di sorpasso…) in aggiunta ai tradizionali cartelli di limiti di velocitàLane Keeping Assist – Avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata o della corsia di emergenza con correzione della traiettoriaDriver Attention Alert, in grado di avvisare il guidatore in caso di distrazione alla guida a velocità superiori a 65 km/h, attraverso le analisi dei micromovimenti del volanteSorveglianza dell’angolo ciecoLa motricità potenziata con il Grip Control, che permette di accedere a 3 modalità di guida: sabbia, fango, neve.La possibilità di acquistarlo onlineNuovo PEUGEOT 2008 potrà essere acquistato anche online sul sito PEUGEOT, una alternativa completamente sicura. I clienti possono acquistare un veicolo nuovo e finanziare l’acquisto a partire dal proprio smartphone, tablet o PC.I servizi connessiPEUGEOT Easy-Charge: fornisce l’accesso a diverse soluzioni di ricarica per i veicoli elettrificati:Un’offerta di soluzioni di ricarica a domicilio o in ufficio, mediante una vasta serie di dispositivi (Wall Box, Smart Wall Box, ecc.), una diagnosi per valutare l’impianto elettrico da fornire e la migliore soluzione di ricarica, nonché l’installazione finaleUn’offerta di ricarica pubblica attraverso Free2Move eSolutions che permette di accedere ad una rete di oltre 350.000 colonnine in Europa: preselezione delle postazioni di ricarica in base alla distanza, la velocità e il prezzo della ricarica stessaUn documento che certifichi lo stato di efficienza della batteria al momento del passaggio in officina, allo scopo di conoscere lo stato di saluti dell’accumulatore e facilitare la futura rivendita del veicolo, garantendo così trasparenza a chi acquistaLa batteria di Nuovo PEUGEOT E-2008 è garantita 8 anni o 160 000 km.PEUGEOT Easy-care è stato progettato per rassicurare i Clienti nel processo di scoperta ed aiutarli a guidare la loro vettura con la massima serenità:Nuovi simulatori per percorsi digitali per aiutarli a scoprire i segreti della mobilità elettrica sui portali WEB di PEUGEOTContratti di servizio e un’assistenza stradale su misura, che potranno essere inclusi in un unico finanziamento per potere usare il proprio veicolo in tutta tranquillitàInfine, l’app su smartphone MyPeugeot®, aggiunge 3 nuove funzionalità con Nuovo 2008:Un libretto di manutenzione virtuale che consente di conservare in un file elettronico tutte le fatture e l’elenco degli interventi effettuati sul veicolo all’interno della rete PEUGEOT. Oltre ad essere ecologica, questa soluzione è molto utile quando si vuole vendere il veicolo e aumentarne il prezzo, per dare fiducia al futuro acquirente e garantire una rapida trattativa.Trasmettere al sistema di navigazione di bordo i viaggi preparati in precedenza sul proprio smartphone è uno dei modi per risparmiare tempo quando si avvia il veicolo. Così come trovare rapidamente un parcheggio sulla strada pubblica una volta terminato il viaggio. Senza contare che non è più necessario digitare su una tastiera per farsi capire e rischiare un incidente. La navigazione è pre-programmata per analizzare ed eseguire le istruzioni vocali. E con TomTom, la cartografia si aggiorna automaticamente, senza problemi.Anticipare i punti di ricarica del veicolo per ottimizzare i viaggi, prevedendo il livello di carica della batteria che si avrà quando si sarà giunti a destinazione. Grazie alla possibilità di programmare i viaggi in MyPeugeot, il cliente potrà ricaricare il veicolo nei momenti più opportuni e in base alla disponibilità delle stazioni di ricarica. Viaggiate in tutta tranquillità e risparmiate tempo senza preoccuparvi dell’autonomia della vostra batteria. MyPeugeot fa la pianificazione per voi.Il Cliente ha sempre la possibilità di avviare o programmare il pre-condizionamento termico e di consultare, programmare, avviare o rimandare la ricarica della batteria a distanza.Una gamma semplice e chiaraPer facilitare la scelta dei clienti, la gamma di Nuovo 2008 è semplice, con tre diversi allestimenti: ACTIVE, ALLURE e GT, i cui principali equipaggiamenti di serie sono:ACTIVE: nuova firma luminosa anteriore a 3 artigli e 3 doppi LED posteriori, telecamera di parcheggio posteriore assistito, climatizzatore automatico, vetri elettrici anteriori e posteriori, specchietti retrovisori elettrici, PEUGEOT i-Cockpit® con touchscreen centrale da 10 pollici, presa USB-C anterioreALLURE: stessi equipaggiamenti di ACTIVE + cerchi in lega “KARAKOY” da 17 pollici, calandra in tinta carrozzeria, telecamere di parcheggio anteriore e posteriore, PEUGEOT i-Cockpit® con quadro strumenti digitale da 10 pollici e touchscreen centrale ad alta definizione da 10 pollici, sistema di infotainment PEUGEOT i-Connect® con connettività smartphone completa, 2 prese UBS-C anteriori, 1 presa USB-C e 1 presa USB-A posteriore.GT: stessi equipaggiamenti di ALLURE + proiettori anteriori full LED, telecamera di parcheggio ad alta definizione, accesso e avviamento senza chiave, specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente con illuminazione di benvenuto, tetto Black Diamond, monogrammi GT.Dimensioni compatteNuovo 2008 mantiene le stesse dimensioni esterne di prima: lunghezza 4,30 m, larghezza 1,98 m (compresi i retrovisori), altezza 1,55 m. Il volume del bagagliaio è invariato ed è di 434 litri (sotto il ripiano posteriore).