BARLETTA (BT) - Anche questa domenica mattina un gruppo di cittadini volontari de La Via della Felicità si è recato sulla litoranea di levante per raccogliere i rifiuti abbandonati.I volontari hanno trovato moltissima plastica, cartacce, lattine e anche una serie di bottiglie di vetro, sicuramente abbandonate durante i festeggiamenti del week-end.Come ben sappiamo, i rifiuti abbandonati vicino alle acque del mare, non solo creano danni e rischi per la fauna marina che, essendo uno dei principali alimenti della cucina italiana, creano danni anche all’essere umano.Ecco perché i volontari vogliono ripristinare il corretto ambiente sulla litoranea e dare anche un messaggio di buon esempio e rispetto ambientale.“Tra un mese si celebrerà la giornata mondiale dell’ambiente, ma l’ambiente va rispettato ogni giorno. Ecco perché da anni noi ci impegniamo ogni week-end con la raccolta rifiuti nelle aree verdi e sulla litoranea della città di Barletta” – spiega il responsabile dell’iniziativa, Ignazio Gianfrancesco.La Via della Felicità è un codice morale basato interamente sul buon senso. La sua prima pubblicazione risale al 1981 e il suo scopo è quello di arrestare il declino morale nella società e ripristinare integrità e fiducia nell’uomo. Scritto da L. Ron Hubbard, riempie il vuoto morale in una società sempre più materialista, e contiene 21 principi fondamentali che guidano una persona a un migliore tenore di vita.Tra questi, il capitolo 12 suggerisce “Proteggi e Migliora il Tuo Ambiente”, ed è quello che i volontari hanno deciso di fare organizzano questi interventi settimanali di clean-up.Chiunque può decidere di partecipare come hanno fatto nelle ultime settimane anche la signora Maria, il signor Ronny e il signor Antonio a cui il gruppo vuole dare il benvenuto.Per maggiori informazioni chiama il numero 348.952.1945 (Ignazio) o scrivi a laviadellafelicitabarletta@gmail.com .