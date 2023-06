I padroni di casa non ci stanno e negli ultimi minuti della ripresa Noa Long manda l'Olanda ai supplementari con un destro preciso. I supplementari sono di marca bianco-rosso con Petkovic che, servito da Modric, realizza lo 2-3. Il poker arriva al 116' con un calcio di rigore trasformato da Modric, per un fallo in area subito da Petkovic.

Il pareggio croato arriva nelle ripresa per un calcio di rigore concesso per fallo su Modric. Dal dischetto si presenta Kramaric che rimette la situazione in parità. Sul finale di tempo i croati ribaltano il risultato con Pasalic che al 72' che col destro sigla lo 1-2.