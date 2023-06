BARI - Continuano i furti e le rapine nel centro del capoluogo. Gli agenti del Compartimento di Polizia Ferroviaria Puglia, Basilicata e Molise hanno denunciato in stato di libertà un uomo, presuntivamente responsabile (accertamenti ancora nella fase delle indagini preliminari e che deve essere confermato dal giudice nel contraddittorio con la difesa) del reato di rapina.Nello specifico, lo scorso 23 maggio, nella zona antistante un esercizio di ristorazione ubicato in piazza Aldo Moro, un cittadino extracomunitario si sarebbe avvicinato ad un giovane e, con fare minaccioso, gli avrebbe chiesto di consegnargli qualche moneta. Al rifiuto del ragazzo, lo avrebbe colpito al volto per poi minacciarlo con un coltello a serramanico ed impossessarsi del suo portafogli, sottraendo la somma di 50 euro. Dopo aver parlato con i propri genitori, lo scorso 7 giugno, il giovane ha denunciato l’accaduto presso gli uffici della Polizia Ferroviaria di Bari Centrale.Gli investigatori sono riusciti ad identificare il presunto responsabile che è stato denunciato in stato di libertà per rapina (accertamento ancora nella fase delle indagini preliminari e che deve essere confermato dal giudice, nel contraddittorio con la difesa).