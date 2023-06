BARI - Il 6 luglio 2023 alle ore 20:30, presso l'esclusiva cornice del Circolo Tennis di Bari, il Governatore del Distretto 2120 del Rotary Vincenzo Sassanelli inizierà il cammino di un nuovo anno in maniera irrituale e spero gradevole con l'evento solidale 'Tutti insieme per i bambini di Ramallah'.L’ingresso è riservato ai Soci Rotariani ed ai loro ospiti. Nel caso gli ospiti si presentino disgiunti dai rotariani dovranno far riferimento ad un Rotary Club (sarà opportuno, anche se non obbligatorio, esibire questa lettera); l’ingresso sarà soggetto ad una donazione libera e volontaria che sarà destinata alle scuole di Ramallah.In merito all'evento Vincenzo Sassanelli ha dichiarato: "Quando i miei amici, tra cui il Rotariano Giovanni De Pergola, che vorrei ringraziare tutti, mi hanno proposto come condizione per regalare al Distretto questo concerto quella che anche io cantassi, ho accettato con entusiasmo perché - anche se ho cantato solo davanti ai falò con gli amici - mettendomi anche io in gioco, vorrei essere di esempio perché nel Rotary dobbiamo “sporcarci le mani”".Durante il concerto ci sarà modo di passare una serata in un circolo di alto livello, ascoltando musica, sorseggiando del vino e della birra offerti dagli sponsor e gustando qualche prodotto tipico.Al termine della serata, per coloro che volessero ballare un po', seguirà il dj set.Presenti sul palco, tra gli altri, Mariano Fiore, Manuel Virgintino, Gigi Fiori, Pasquale Terzi, Giovanni De Pergola, Michele Cuomo, Michelangelo Belviso; ai video Filippo Gennuario.