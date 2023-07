FRANCESCO LOIACONO - In A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi ha acquistato l’americano Wendell Mitchell 26 anni dal Kormend una squadra dell’ Ungheria, per la prossima stagione. Ha firmato fino al 30 Giugno 2025. Il cestista ha avuto una media di 16,7 punti a partita, 3,5 rimbalzi e 2,5 assist in questa stagione. Inoltre il giocatore ha avuto una percentuale di realizzazione del 51% nelle conclusioni da 2 punti, del 41% nelle triple e dell’ 86% nei tiri liberi. Ha partecipato con il Kormend alla fase a gironi dell’ Europe Cup. Il direttore sportivo della squadra pugliese Leo De Rycke ha dichiarato: “ Mitchell è un giocatore che si adatta perfettamente al profilo di cui l’allenatore Fabio Corbani ha bisogno. Conquisterà velocemente i nostri tifosi”.