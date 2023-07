FRANCESCO LOIACONO - Nella semifinale del torneo sull’erba di Wimbledon lo spagnolo Carlos Alcaraz vince 6-3 6-3 6-3 con il russo Daniil Medvedev e si qualifica per la finale. Lo spagnolo è il numero 1 al mondo nella Classifica ATP. Il russo è terzo. Per Alcaraz prima finale della sua carriera a Wimbledon. Per lo spagnolo seconda finale in un torneo del Grande Slam dopo quella agli Usa Open a Settembre 2022. Alcaraz sfiderà domani in finale il serbo Novak Djokovic. Lo spagnolo 20 anni è il quarto finalista più giovane di sempre a Wimbledon dopo lo svedese Bjorn Borg, il tedesco Boris Becker e l’altro spagnolo Rafael Nadal.