Fonte: SsCalcioBari

Nono giorno di lavoro in Abruzzo per il gruppo biancorosso di mister Mignani: approfittando del weekend, sono tanti i tifosi (circa 200) saliti in quota per assistere agli allenamenti dei 'galletti' e poter allo stesso tempo godere di temperature più gradevoli all'ombra dell'Appennino.La prima seduta di giornata ha visto due gruppi di lavoro che, dopo un'attivazione muscolare incentrata sulla forza ed una successiva trasformazione sviluppata su accelerazioni e cambi di direzione, hanno lavorato su esercitazioni tattiche divise per reparto. La seduta pomeridiana, dopo il consueto riscaldamento a secco e torelli di attivazione, ha visto la tattica protagonista con lavoro di sviluppo dell'azione offensiva; in chiusura consueta sfida a ranghi misti decisa ai rigori da Bellomo per i verdi casaccati.Per domani prevista mattinata libera mentre nel pomeriggio, a partire dalle ore 17:30, è in programma al Comunale una sfida amichevole contro la Folgore Delfino Curi Pescara, formazione militante in Eccellenza abruzzese.