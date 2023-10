Bari, il 24 e 25 novembre 2023 il 'Congresso Teorico-Pratico Emergenza-Urgenza'

BARI - Il 24 e 25 novembre 2023 Bari ospiterà un evento di risonanza nazionale: il Congresso Teorico-Pratico Emergenza-Urgenza, una combinazione unica di eccellenza professionale e spirito innovativo. Il congresso intende mettere in luce le criticità e le potenzialità del settore dell'emergenza sanitaria, un pilastro fondamentale del Sistema Sanitario Italiano. - Il 24 e 25 novembre 2023 Bari ospiterà un evento di risonanza nazionale: il Congresso Teorico-Pratico Emergenza-Urgenza, una combinazione unica di eccellenza professionale e spirito innovativo. Il congresso intende mettere in luce le criticità e le potenzialità del settore dell'emergenza sanitaria, un pilastro fondamentale del Sistema Sanitario Italiano.





Il cervello dietro questo straordinario evento è il Dott. Fausto D’Agostino, anestesista rianimatore presso il Campus Bio-Medico di Roma, Presidente dell’International Training Center American Heart Association "Centro Formazione Medica".

La sua visione e dedizione hanno reso possibile l'organizzazione di un incontro di tale portata e rilevanza.

Il famoso cantante Al Bano Carrisi testimonial di questa importante iniziativa, si unirà al Dott. D’Agostino, offrendo una combinazione di celebrità e professionalità che promette di attirare l'attenzione non solo degli addetti ai lavori, ma anche del grande pubblico.

Il convegno sarà diviso in due sessioni: la prima giornata sarà dedicata a relazioni sulle tematiche di maggior rilievo nell’ambito dell’emergenza mentre nella seconda giornata i partecipanti potranno esercitarsi in prove pratiche, in piccoli gruppi e guidati da esperti nazionali, grazie all’impiego di dispositivi di simulazione ad elevatissimo realismo e robotizzati, con la possibilità di simulare ogni scenario clinico.

I medici e gli operatori di emergenza-urgenza, infatti, avranno la possibilità di ruotare su stazioni pratiche allestite con dispositivi di simulazione di ultima generazione messi a disposizione dalle aziende partner dell’evento. Si tratta di simulatori con tecnologia innovativa, sofisticati manichini a grandezza naturale controllati da computer, in grado di riprodurre i segni fisiologici normali e patologici e di rispondere ai trattamenti eseguiti in maniera coerente.

La parte iniziale del congresso sarà moderata dal noto giornalista Vincenzo Magistà, che avrà il compito di introdurre e dare il benvenuto alle numerose autorità presenti. A prendere parte all'evento, infatti, ci saranno personalità di spicco del panorama politico e sanitario italiano.

Saranno presenti: Mariolina Castellone, Vice Presidente del Senato della Repubblica, Antonio Decaro, Sindaco di Bari, Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia, Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato alla Salute, Giovanni Migliore, Direttore Generale Policlinico di Bari, Filippo Anelli, Presidente della Nazionale degli Ordini dei Medici (FNOMCeO) ed una faculty di altissimo livello, tra questi: i Professori Ordinari di Anestesia e Rianimazione Felice Eugenio Agrò, del Policlinico Universitario "Campus Bio-Medico" di Roma, Gilda Cinnella, dell’Università degli Studi di Foggia; Salvatore Grasso, dell’Università degli Studi di Bari, Vito Marco Ranieri, Università di Bologna, Luciana Mascia, Università degli Studi di Lecce; Angelo Vacca, Professore Ordinario di Medicina Interna, Coordinatore della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza, Università degli Studi di Bari. Inoltre, i Direttori di Anestesia e Rianimazione Luciano Anselmi di Bellizona, Michele Cacciapaglia dell’ASL Taranto, Giuseppe Pulito, dell’ASL Lecce e i Direttori del 118 Mario Balzanelli di Taranto, Donatello Iacobone dell’ASL BT, Anna Maria Natola di Bari e Vito Procacci Direttore Medicina di Emergenza-Urgenza del Policlinico di Bari.

Questo evento rappresenta, dunque, una grande occasione di confronto, aggiornamento e formazione, in cui l'uso di tecnologie, avatar e simulatori sottolinea la volontà di portare l'ambito dell'emergenza-urgenza verso nuovi orizzonti di efficacia e sicurezza. Con il Dott. Fausto D’Agostino al timone, e con la partecipazione di tanti professionisti e autorità di spicco, il Congresso Teorico-Pratico Emergenza-Urgenza è destinato a lasciare un segno indelebile nel panorama della medicina d'urgenza italiana.