Affitti brevi, Castrovilli e Rubino: 'Servono professionalità e contrasto agli abusivi'

BARI – Gestire una struttura ricettiva è per molti ma non per tutti, serve professionalità e occorre non abbassare la guardia contro l’abusivismo. E’ il messaggio principale che è emerso dal meeting “Immobili e reddito, fenomeno degli affitti brevi” che si è tenuto questa mattina in Fiera del Levante, nell’ambito degli incontri in programma per il BuyPuglia e il BTM – Business Tourism Management.L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Extralberghiero Terra di Bari e dalla Rubino Immobiliare con la finalità di approfondire gli aspetti di un settore che rappresenta certamente un’opportunità di business e di lavoro ma che, al contempo, necessita di competenze in diversi ambiti, da quello strettamente turistico agli aspetti legali e gestionali.Giovanna Castrovilli, presidente dell’Associazione Extralberghiero Terra di Bari, evidenzia: “Noi puntiamo soprattutto sulla professionalità e su questo poggiamo anche la nostra finalità di fare rete. Questo consente a tutti di far parte di un’unica piattaforma, dove scambiarsi esperienze, notizie e informazioni, e grazie alla quale poter portare le istanze della categoria ai tavoli istituzionali. Un’azione importante quest’ultima – prosegue Castrovilli – perché consente di ridare dignità a un settore troppo spesso bistrattato”.Sul fenomeno dell’abusivismo, poi, la presidente è netta: “L’abusivo non fa parte del mondo extralberghiero, si butta in un mercato solo per fare reddito e non considera né le leggi né la professionalità necessaria per svolgere questo lavoro”.Come è cambiato il mercato immobiliare, con la maggiore richiesta di immobili ad uso di struttura ricettiva, lo spiega Andrea Rubino, presidente di Rubino Immobiliare, realtà del settore immobiliare presente da oltre 40 anni con cinque sedi in tutta la Puglia. “Il fenomeno degli affitti brevi è scoppiato già da qualche anno ma ha subito anche gli effetti di grande improvvisazione iniziale. Per non parlare poi di situazioni fuori dalla legalità, come locali del tutto inadeguati proposti ai turisti come appartamenti”.Proprio le richieste di un mercato che cambia hanno spinto l’azienda a specializzarsi un nuovo servizio. “E’ stata proprio l’utenza a indirizzare il nostro lavoro verso il settore degli affitti brevi, per trasmettere quel know how accumulato in 40 anni di lavoro, orientato alla massima professionalità nella gestione degli immobili e al rispetto ossequioso delle leggi”.