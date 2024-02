Bcc Conversano: 'Investire in un mondo sostenibile riduce i rischi per i risparmiatori'

CONVERSANO - Investire in un mondo sostenibile contribuisce a ridurre il rischio per i risparmiatori e attiva processi virtuosi che rendono più celeri i cambiamenti etici e sociali nelle comunità. È uno degli aspetti emersi nel corso del convegno "Investire nel futuro – Finanza e sostenibilità", organizzato ieri dalla Banca di Credito Cooperativo di Conversano presso il D'Aragona Hotel e Spa. Un appuntamento che ha posto al centro l'importanza di allineare etica e finanza per promuovere un futuro più sostenibile per il nostro pianeta. Nel corso dell’evento è stato sottolineato come la finanza sostenibile, rappresentata oggi da 35mila miliardi di dollari a livello mondiale, non sia più un fenomeno marginale, ma una realtà consolidata e positiva per tutti. Si è passati da una percezione negativa e opportunistica della finanza a una visione in cui la stessa diventa un pilastro fondamentale per supportare la transizione verso pratiche sostenibili e costruire un futuro migliore.Durante il Convegno, è emersa la necessità di accompagnare i processi da riferimenti normativi aggiornati costantemente ed in linea con i processi e le necessità di adottare nuove strategie di gestione, come nel caso dell'energia. Si è, inoltre, sottolineato il passaggio dal concetto di azionista a quello di stakeholder. L'obiettivo di una finanza moderna è, dunque, quello di perseguire pratiche ecosostenibili, con la consapevolezza che investire in sostenibilità non solo è eticamente corretto, ma rappresenta anche una scelta di minore rischio e maggiori opportunità di business. Il dott. Vitantonio Laruccia, presidente della BCC di Conversano, ha ribadito l'importanza del legame tra le persone. “L’ascolto cambia il futuro – ha detto il Presidente- e può rendere la finanza più competitiva e attenta alle esigenze del mercato, mantenendo al contempo un forte legame con il territorio.”. Luigi Duranti, Direttore Generale della Banca, ha sottolineato “l'impegno della BCC di Conversano verso la sostenibilità e l'innovazione tecnologica, in un contesto sempre più digitalizzato e complesso.”Gianluca Filippi e Massimo Baggiani, rispettivamente Responsabile Servizio Commerciale Finanza e Bancassicurazione Cassa Centrale Banca e gestore del fondo NEF Ethical Global Trends SDG hanno poi evidenziato l'ampia offerta di prodotti finanziari sostenibili messi a disposizione dal gruppo Cassa Centrale Banca, confermando l'importanza di investimenti responsabili per il futuro del pianeta e della società.L'evento conferma l'impegno della BCC di Conversano e dei suoi partner verso una finanza che sia non solo profittevole, ma anche eticamente responsabile e sostenibile, delineando un futuro in cui l'investimento sostenibile diventi la norma, non l'eccezione.