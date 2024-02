Revival party da capogiro, in 20mila alla prima del Carnevale di Putignano

PUTIGNANO - 20mila visitatori, oltre mille maschere e 150mila quintali di carta e colore. Questi i grandi numeri del Revival Party che ha aperto oggi i grandi eventi del Carnevale di Putignano numero 630. Un Carnevale da Capogiro che ha raddoppiato le previsioni della vigilia.“Il Carnevale di Putignano è riuscito ancora una volta a regalare a migliaia di persone un’esperienza di divertimento come poche. – Evidenzia la Presidente della Fondazione Carnevale di Putignano, Carmela Curci - Una grande soddisfazione per tutti noi e per la grande squadra che ringrazio per il lavoro svolto. In migliaia e migliaia hanno scelto di passare questa domenica a Putignano che con un solo ticket offre uno spettacolo di arte cartapestaia come pochi, gruppi mascherati, eventi collaterali, mostre, enogastronomia e concerti fino a sera. E pensare che il nostro carnevale è solo al primo appuntamento, aspettiamo ancora in tanti domenica 11, martedì 13 e sabato 17 febbraio per il grande Closing Party con AMADEUS”.Alle ore 15.30 di questo pomeriggio il via alla parata con l’ingresso in scena dei Giganti di Carta attraverso l’Illuminante Macchina del Tempo, l’installazione luminosa realizzata in luminarie artistiche pugliesi divenuta ormai una delle maggiori attrazioni della manifestazione. Otto i carri allegorici in cartapesta che hanno sfilato davanti ad un pubblico reso protagonista dello spettacolo, grazie ad un percorso senza transenne quindi aperto e coinvolgente. Molto apprezzati anche i gruppi mascherati in concorso ispirati anch’essi al “Viaggio nel Tempo”, tema suggerito per questa edizione dalla Fondazione Carnevale.“Ancora un primato nel primato nella storia del carnevale di Putignano, non è mai stato raggiunto un risultato come questo alla prima sfilata. – Evidenzia Gianluca Ignazzi, Direttore Organizzativo dell’evento di fronte al dato dei visitatori - Lavoriamo giorno e notte da mesi, un’intera città partecipa all’organizzazione, e siamo davvero felici quando la gente è felice. Non a caso il motto del carnevale di Putignano è “chi ride vive di più”. Grazie alle centinaia di addetti ai lavori che ci hanno aiutato a realizzare questo grandioso risultato e ora avanti tutta”.I biglietti delle sfilate e degli eventi organizzati all’interno della manifestazione del Carnevale di Putignano 2024 sono acquistabili sul sito Carnevale di Putignano 2024 (e tramite piattaforma oline DoItYourself), nell’HUB della Fondazione del Carnevale di Putignano (prossima apertura) e in tutte le ricevitorie in cui è presente il servizio offerto da DoItYourself.