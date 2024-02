Ac Monza fb





Nella ripresa si complica per i rossoneri con l'espulsione di Jovic ingenuo per il fallo di reazione, ma nonostante l'inferiorità numerica gli uomini di Pioli riescono a raggiungere il pari con l'asse Giroud-Pulisic. Il pareggio dura poco. E' il 90' quando Bondo, servito da Maldini, batte Maignan per il nuovo vantaggio, mentre il 4-2 arriva al 95' con l'ex rossonero Colombo, bravo a battere Maignan su assist di Pessina.

Brutto stop per il Milan che nel posticipo serale perde 4-2 contro il Monza, sprecando l'opportunità di sorpasso nei confronti della Juventus. Il Monza passa in vantaggio sul finale del primo tempo, per il rigore trasformato da Pessina per il fallo di Thiaw su Mota. Nei minuti di recupero, arriva il raddoppio con Mota che con un tiro a giro.