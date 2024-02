Serie C, il Monopoli perde 0-1 con il Latina al Veneziani

LATINA - Sesta sconfitta interna del Monopoli. I biancoverdi perdono 0-1 con il Latina al “Veneziani” nella ventisettesima giornata del girone C di Serie C. E’ decisiva la rete realizzata da D’ Orazio al 40’ del primo tempo per il successo dei laziali. Quattordicesima sconfitta in questo campionato, la quarta consecutiva per il Monopoli che è al quartultimo posto in classifica con 23 punti. Settima vittoria esterna del Latina. Tredicesimo successo nel girone C di Serie C dei pontini, ottavi con 40 punti. (F.Loiacono)