Tragedia sul lavoro: giovane operaio muore in incidente a Stornara

STORNARA - Un giovane operaio di 23 anni ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro alla periferia di Stornara, nel Foggiano. L'operaio era coinvolto nei lavori per l'installazione di un impianto di irrigazione quando è stato travolto e schiacciato dal materiale accumulato sul bordo dello scavo. Le autorità, compresi vigili del fuoco e carabinieri, sono intervenute sul luogo dell'incidente per stabilire la sequenza degli eventi e le cause esatte dell'accaduto. La comunità locale è stata scossa dalla perdita di questo giovane lavoratore, mentre si attendono ulteriori informazioni sull'incidente e sulle misure di sicurezza sul posto di lavoro.