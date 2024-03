A Milano torna Orticola: da giovedì 9 a domenica 12 maggio ai Giardini Indro Montanelli

MILANO - Nella città meneghina torna il panorama dedicato alla natura. E quest'anno, valorizza la nuova Generazione di Giovani Giardinieri, così come l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità, che vuol dire prendersi cura del pianeta, che altro non è che “un giardino planetario” di cui tutti siamo giardinieri e a cui tutti dobbiamo dare una… mano!

La mano che, nell’immagine Orticola 2024, si fa piante e funghi con un chiaro rimando alla diversità del mondo vegetale e non solo, rappresenta Angiosperme, le piante che fanno i fiori e producono frutti, come anche le erbacee, le Gimnosperme, quelle mancanti di un vero fiore proprio come le felci e i funghi, né piante né animali, ma immobili come le piante. L’immagine propone così la relazione indissolubile tra uomo e natura, che è dipendenza reciproca e legame esistenziale.

La grafica, creata e donata a Orticola da Chiara Pomati e il team creativo di The Branding Letters, si ispira all’iconografia antica dove la mano sintetizza il concetto di dono e di vitalità e si completa in questa fusione con l’elemento botanico.

Sulla scorta del pensiero di Gilles Clément, paesaggista tra i più noti e influenti, entomologo, botanico, teorico e soprattutto giardiniere – come ama definirsi lui medesimo -, teorizzatore del giardino planetario e del concetto di terzo paesaggio, dobbiamo imparare che ciascuno di noi è responsabile del proprio habitat: il nostro pianeta è il nostro giardino e dobbiamo averne cura.

Il giardino planetario è un principio, il suo giardiniere è l’intera umanità. Il giardino planetario ci insegna come la natura non si contiene nei tradizionali recinti. Gli insetti, gli uccelli, l’acqua, il suolo, l’ossigeno non appartengono a uno spazio recintato e pensare ancora di dominare il vivente, anziché conviverci, è una credenza obsoleta. Dobbiamo riconnetterci con le altre forme di vita e riconquistare il ruolo di uomini come parte della biosfera, del mondo animale, della Natura: l’uomo non è il padrone del pianeta, ma può influenzarne il destino, e deve farlo, ora più che mai, positivamente.

Orticola 2024 si rivolge a questa nuova generazione, che abbiamo voluto chiamare Generazione G come Giovani Giardinieri, cresciuta anche all’esperienza del Covid, che si sente parte dell’ambiente, e non padrona; una generazione che sa che la Natura è una necessità ineludibile.

A questa generazione, vogliamo parlare e dare sostegno, presentando una mostra tradizionale, ma che più di tutto parla di natura, di esseri viventi, di piante: organismi che sono fondamentali per la nostra sopravvivenza, e allo stesso modo sanno comunicare con noi, anche solo fiorendo per rispondere alle nostre cure: i fiori sono le stelle della terra, Terrestria sidera flores, come il motto dell’Associazione Orticola di Lombardia.









GENERAZIONE G IN MOSTRA-MERCATO

Ecco quindi in mostra tanti giovani, vivaisti, espositori, giurati, paesaggisti, designer, studenti, giardinieri che presentano e raccontano tutto ciò che può interessare ai loro coetanei, ma anche incuriosire e coinvolgere le altre generazioni: dalle piante di più sicuro attecchimento alle più rare e insolite, particolari per la loro riproduzione o coltivazione, o per il significato simbolico o fantastico, dai progetti per il sociale a quelli per il futuro, fino alle installazioni verdi e al lavoro artigianale che si fa arte. Un percorso dalla tradizione all’innovazione, percorrendo la via della sperimentazione: piante, collezioni, allestimenti, laboratori che richiamano memorie d’infanzia o stimolano nuove passioni nei Giovani Giardinieri, perché siano custodi attivi e consapevoli del giardino planetario.





I BIGLIETTI E I SERVIZI PER I VISITATORI

Il 27° anno di Orticola si contrassegna per alcune importanti novità relativamente ai servizi per i visitatori. Dal 2024 l’ingresso gratuito per i ragazzi sale fino a 17 anni. Inoltre, a sostegno del tema della mostra-mercato di quest’anno, è previsto un biglietto scontato a € 10 per i giovani da 18 a 29 anni. In entrambi i casi devono essere muniti di documento di identità.

Vuoi partecipare alla preview della mostra-mercato proprio all’apertura, indossare il cappello fiorito con il colore dell’anno? Oppure poter scegliere le piante migliori o più particolari appena esposte dai vivaisti? Da quest’anno è disponibile il biglietto Premium acquistabile a € 20,00 e valido per giovedì 9 maggio al pomeriggio. Inoltre ritorna la Promozione di Primavera, con lo sconto di € 2,50 per l’acquisto anticipato da oggi al 21 aprile.

L’acquisto dei biglietti è esclusivamente on line sul sito orticola.org e midaticket.it. Tutti i prezzi indicati sono al netto della prevendita.





Per info:

Orticola di Lombardia – Mostra Mercato di Fiori e Piante