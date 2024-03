Terremoto di magnitudo 4.6 nel Mar Ionio: scossa avvertita in Puglia e Grecia

ROMA - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata avvertita questa mattina alle 6:20 nel Mar Ionio, tra Puglia e Grecia. L'epicentro del sisma, registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), è stato localizzato a circa 50 chilometri dall'isola greca di Corfù, ad una profondità di 64 chilometri.La scossa è stata avvertita distintamente in Puglia, in particolare nel Salento, e in alcune zone della Grecia meridionale. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.I Vigili del Fuoco e la Protezione Civile hanno immediatamente attivato le procedure di verifica e monitoraggio della situazione. Al momento non sono stati segnalati danni a edifici o infrastrutture.La magnitudo 4.6 è considerata un livello moderato per un terremoto. La profondità di 64 chilometri ha contribuito a limitare gli effetti della scossa in superficie.Il Mar Ionio è una zona a sismicità moderata. Negli ultimi anni si sono verificati alcuni terremoti di magnitudo superiore a 4, ma nessuno di questi ha causato danni ingenti.Le autorità invitano la popolazione a mantenere la calma e a seguire le istruzioni delle Forze dell'Ordine in caso di ulteriori scosse.La situazione è in costante monitoraggio da parte delle autorità competenti. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati in seguito.