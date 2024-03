Bari-Sampdoria: tris di 1-1 nei precedenti in B

(Ssc Bari fb)









Prima di queste tre sfide, sempre in Serie B, due incontri al Della Vittoria con una vittoria per parte. La prima, in ordine cronologico, fu di 1-0 per il Bari e risale al 21 giugno 1981. La seconda, nella gara giocata il 2 maggio 1982 e vinta 1-2 dalla Sampdoria. Il successo dei blucerchiati interruppe la corsa verso la Serie A del "Bari dei baresi" guidato dal compianto Enrico Catuzzi.

- Sabato 16 marzo 2024, alle ore 16.15, per la 30esima giornata di Serie B, il Bari riceverà la Sampdoria a 13 anni di distanza dall'ultimo incontro al San Nicola. Era il 19 novembre 2011 quando, per la sedicesima giornata del torneo cadetto, l'incontro finì 1-1. Identico il risultato dei due precedenti confronti nella cadetteria, risalenti al 1 marzo e al 26 ottobre 2002 e rispettivamente validi per la Serie B 2001-02 e 2002-03.